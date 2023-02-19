По факту гибели двух человек в пожаре в Хабаровске началась проверка Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске следственный отдел по Индустриальному району начал проверку после гибели двух человек в пожаре на улице Халтурина. ЧП произошло накануне вечером в частном жилом доме. Тела погибших нашли пожарные, когда приехали тушить возгорание.

- По предварительным данным, причины случившегося связаны с ненадлежащей эксплуатацией отопительного оборудования. Следствием осмотрено место происшествия, опрашиваются свидетели случившегося, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Тело мужчины нашли на веранде, вокруг был огонь – горели вещи. Женщину обнаружили внутри дома. Их вынесли на улицу, но спасти не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще один человек получил ожоги, он жив, находится в больнице. На месте работали психологи, они оказывали психологическую помощь родственникам погибших.

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