Дело не к весне: 20 февраля Хабаровск ждет похолодание Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прогноз погоды на 20 февраля в Хабаровске и Хабаровском крае не обещает существенных изменений по сравнению с выходными. В краевой столице температура будет чуть ниже, однако всего на 1-2 градуса, днем здесь до -12 градусов, а ночью до -23. Снега не ожидается.

- В южных районах - без осадков, температура ночью от -18 до -23 градусов, температура днем от -8 до -13 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Центральные районы края тоже встретят понедельник без снега. Днем здесь холоднее, до -16 градусов, а ночью до -36. Северные районы днем еще почувствуют зимние температуры, здесь будет до -19 градусов. Ночью холодно, до -36.

В Хабаровске спасатели предупредили об опасности схода сосулек и снега с крыш домов. Это явление происходит в период потепления. Жителям рекомендуют быть осторожными во время передвижений вблизи домов.

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