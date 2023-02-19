Лесоперерабатывающий центр за 1 миллиард возведут в Хабаровском крае Фото: КРДВ

В районе имени Лазо Хабаровского края будут строить современный лесоперерабатывающий центр. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики уже подписала договор с «Тумнинским прииском». Реализовать проект помогут меры господдержки. Инвестор вложит в центр порядка одного миллиарда рублей. Проект даст 300 новых рабочих мест.

В 2024 году начнется производство пиломатериалов, шпона лущеного, фанеры, арболитовых блоков и топливных гранул. Заявленная мощность - более 200 тысяч кубометров. Прежде, инвестор возведет цехи по переработке древесины и сушильные камеры. Сырье будет поставляться с самого Хабаровского края.

Реализовать проект инвестору поможет статус резидента ТОР «Хабаровск». Это даст налоговые льготы, пониженные страховые ставки, ускоренные процедуры импортирования спецтехники из Китая.

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