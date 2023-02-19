Признался, что курил: сигарета стала причиной пожара в ЕАО Фото: Мария ЛЕНЦ

В Еврейской автономной области мужчина едва не спалил собственный дом, а заодно и жилье соседей сигаретой. Пожар произошел в Валдгейме, бдительные соседи из дома напротив увидели пламя и забили тревогу. Хозяевам они сказали, что их жилье горит и затем на место приехали пожарные. Пламя оцепили. Чтобы дом не сгорел полностью.

- Деревянные ветхие конструкции слишком быстро распространяли пламя. Через 2 часа напряжённой борьбы, сотрудники МЧС России ликвидировали пожар мужчина из квартиры-очага возгорания признался инспекторам госпожнадзора, что к ЧП привела его неосторожность при курении, - сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас обе семьи уехали к родственникам, в доме находиться нельзя, жилье закопчено продуктами горения.

За последние сутки это уже второй пожар в ЕАО. Утром спасатели сообщали о возгорании в частном доме, из которого им удалось вынести несколько газовых баллонов и тем самым избежать взрыва.

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