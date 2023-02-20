Владельцы частных домов получат до 250 тысяч рублей на газификацию в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России утвердило новую программу социальной газификации, в рамках которой Хабаровский край получит 7,5 миллионов рублей. В связи с этим с 2023 года жителям стали доступны две льготы на подключение частного участка к газу. Первая – региональная выплата в размере 150 тысяч рублей, вторая – федеральная – 100 тысяч. В краевом бюджете на выплату компенсаций предусмотрено 59,3 миллионов рублей.

Социальная газификация предполагает бесплатное подведение газа к границам участка. Коммуникации и оборудование, устанавливаемые на частной территории, оплачивает владелец земли. Это стоит дорого, поэтому некоторые категории граждан могут получить компенсацию расходов. Рассчитывать на возврат средств могут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, семьи погибших (умерших) инвалидов войны и боевых действий, малоимущие граждане и семьи с детьми. Эта помощь предусмотрена и в региональной, и в федеральной программах.

- По поручению губернатора края с этого года расширена категория получателей компенсации. Теперь право распространяется и на тех, кто был мобилизован в ВС РФ и их семьи, - сказал Александр Дорофеев, министр социальной защиты Хабаровского края.

Для подачи заявления нужно обратиться в центр соцподдержки, МФЦ или направить его через порталы Госуслуг или Услуги27.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.