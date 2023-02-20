Алексей Аварясов из Хабаровска выиграл 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка» на ТНТ Фото: ТНТ
Алексей Аварясов, лидер хабаровской хэви-метал группы «Братство бобра», принял участие в четвертом выпуске нового шоу на ТНТ «Конфетка». Зрители могли увидеть его в субботу, 18 февраля.
Во время шоу популярные артисты выступают с каверами на песни малоизвестных исполнителей. Победитель получает приз в размере 300 тысяч рублей. Песню под названием «Улитка оракул», авторства хабаровской группы, исполнил Тимур Родригез. За его выступление почти единогласно проголосовали жюри.
Алексей Аварясов, который зовет себя «Главбобер всея Руси», занял первое место и выиграл главный приз. Рок-музыкант и по совместительству врач-педиатр поделился своими впечатлениями от шоу. В целом, хабаровчанина поразил его масштаб, но больше мужчину впечатлил кавер, который исполнил Тимур Родригез. По словам Алексея, он даже представить не мог, как способно измениться звучание песни в исполнении другого артиста.
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