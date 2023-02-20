Алексей Аварясов из Хабаровска выиграл 300 тысяч рублей в шоу «‎Конфетка»‎ на ТНТ Фото: ТНТ

Алексей Аварясов, лидер хабаровской хэви-метал группы «‎Братство бобра»‎, принял участие в четвертом выпуске нового шоу на ТНТ «Конфетка». Зрители могли увидеть его в субботу, 18 февраля.

Во время шоу популярные артисты выступают с каверами на песни малоизвестных исполнителей. Победитель получает приз в размере 300 тысяч рублей. Песню под названием «‎Улитка оракул», авторства хабаровской группы, исполнил Тимур Родригез. За его выступление почти единогласно проголосовали жюри.

Алексей Аварясов, который зовет себя «Главбобер всея Руси»‎, занял первое место и выиграл главный приз. Рок-музыкант и по совместительству врач-педиатр поделился своими впечатлениями от шоу. В целом, хабаровчанина поразил его масштаб, но больше мужчину впечатлил кавер, который исполнил Тимур Родригез. По словам Алексея, он даже представить не мог, как способно измениться звучание песни в исполнении другого артиста.

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