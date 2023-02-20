Три раза пырнула в живот: женщина напала на знакомую в Хабаровском крае

Женщине вынесли приговор за попытку убийства знакомой в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Нанайского района выслушала приговор суда за нападение на свою знакомую. Попытка убийства для нее обернулась трехлетним сроком.

Две женщины поссорились на бытовой почве. Одна из них вышла из себя и схватилась за оружие. Она нанесли три удара в живот своей оппонентке, тем самым причинив тяжелый вред ее здоровью. Какое именно оружие было использовано в момент нападения, не уточняется, но известно, что это был острый колющий предмет.

- Нанайский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Женщину обвинили в умышленном причинении вреда, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновницу приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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