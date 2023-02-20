20 семей получили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске продолжается череда награждений супружеских пар, которые состоят в браке больше 50 лет. На этот раз торжественная церемония прошла в Центральном районе краевой столицы в Центре работы с населением «Содружество». 20 семей под звуки марша Мендельсона были награждены почетными знаками «За супружеское долголетие».

К юбилярам с поздравлением обратилась и. о. заммэра города по управлению Центральным районом Надежда Вергасова.

- Вы – пример для нашей молодежи. Дружно прожили 50 лет в браке, работали на благо своей малой родины, воспитали достойных детей. Мы говорим вам спасибо. Вы прошли долгий путь и, несмотря на трудности, смогли сохранить любовь и уважение друг к другу, - сказала Надежда Вергасова.

Парам кроме знаков также вручили сладкие подарки. Всего в 2023 году запланировано поздравление 211 семей, которые проживают на территории Центрального района.

Напомним, кроме почетных знаков семейным парам, прожившим вместе больше 50 лет, также положены выплаты в размере 25 тысяч рублей. В 2022 году такие премии получили почти 1,3 тысячи семей.

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