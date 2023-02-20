Прокурор помог семье обеспечить ребенка жизненно необходимым препаратом в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Хабаровчанка обратилась в прокуратуру Индустриального района с просьбой помочь восстановить права ее несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Правоохранители провели проверку, по результатам которой выявили нарушения. Ребенку по жизненным показаниям положены лекарства, но минздрав края не предпринимает никаких мер по обеспечению ими.
- Ребенок состоит на учете по инвалидности. Ему показан прием семипроцентного гипертонического раствора с гиалуроновой кислотой. Несовершеннолетнему должны выдавать препарат бесплатно, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В суд был направлен иск с требованием обязать региональный минздрав обеспечить ребенка лекарством на весь период лечения. Судья удовлетворил ходатайство, но решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, в ноябре 2022 года произошла похожая ситуация в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Тогда местная жительница обратилась в прокуратуру, чтобы добиться получения противосудорожных препаратов для ребенка.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru