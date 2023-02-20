Прокурор помог семье обеспечить ребенка жизненно необходимым препаратом в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровчанка обратилась в прокуратуру Индустриального района с просьбой помочь восстановить права ее несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Правоохранители провели проверку, по результатам которой выявили нарушения. Ребенку по жизненным показаниям положены лекарства, но минздрав края не предпринимает никаких мер по обеспечению ими.

- Ребенок состоит на учете по инвалидности. Ему показан прием семипроцентного гипертонического раствора с гиалуроновой кислотой. Несовершеннолетнему должны выдавать препарат бесплатно, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В суд был направлен иск с требованием обязать региональный минздрав обеспечить ребенка лекарством на весь период лечения. Судья удовлетворил ходатайство, но решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в ноябре 2022 года произошла похожая ситуация в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Тогда местная жительница обратилась в прокуратуру, чтобы добиться получения противосудорожных препаратов для ребенка.

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