15 объектов дорожной сети отремонтируют в Краснофлотском районе Хабаровска в 2023 году

15 дорог отремонтируют в Краснофлотском районе Хабаровска до конца 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

В Краснофлотском районе Хабаровска за 2023 год планируют восстановить 15 участков транспортной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В планах привести в порядок улицы:

- Маяковского (от Каменногорской до дома №40 по Маяковского);

- Каменногорская (от Верхнебазовой до Таймырской);

- Революции (от Каменногорской до дома №40 по Революции);

- Партизанская (от Победы до дома №110 по Партизанской);

- Заветная (от Воронежского шоссе до Осенней);

- Осенняя (от Ясной до Маяковского);

- Фруктовая (от Федоровского шоссе до Камышовой);

- Ударная (от Майской до Немировича-Данченко);

- Верхнебазовая (от Победы до дома №119 по Верхнебазовой);

- переулок Хорышева (от Ясной до Таймырской);

- Западный (семафор от пустыря до Сибирской);

- Таймырская (от Верхнебазовой до Хлопунова);

- Октябрьская (от Богородской до границ одного из земельных участков в районе Окрябрьской);

- Майская (от дома №2 до №19 по Майской).

Всего в городе за 2023 год отремонтируют 12,7 километра дорог. Сюда же войдет участок от Шелеста до Трехгорной по Тихоокеанской. Обойдутся эти работы в 908,4 миллиона рублей.

Напомним, к ноябрю 2023 года в Краснофлотском районе построят новую дорогу, которая соединит Тихоокеанскую и квартал Моряков-Амурцев. На участке уже готовят основание для обустройства проезжей части.

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