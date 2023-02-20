15 объектов дорожной сети отремонтируют в Краснофлотском районе Хабаровска в 2023 году

15 дорог отремонтируют в Краснофлотском районе Хабаровска до конца 2023 года
Фото: Администрация Хабаровска
В Краснофлотском районе Хабаровска за 2023 год планируют восстановить 15 участков транспортной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В планах привести в порядок улицы:
- Маяковского (от Каменногорской до дома №40 по Маяковского);
- Каменногорская (от Верхнебазовой до Таймырской);
- Революции (от Каменногорской до дома №40 по Революции);
- Партизанская (от Победы до дома №110 по Партизанской);
- Заветная (от Воронежского шоссе до Осенней);
- Осенняя (от Ясной до Маяковского);
- Фруктовая (от Федоровского шоссе до Камышовой);
- Ударная (от Майской до Немировича-Данченко);
- Верхнебазовая (от Победы до дома №119 по Верхнебазовой);
- переулок Хорышева (от Ясной до Таймырской);
- Западный (семафор от пустыря до Сибирской);
- Таймырская (от Верхнебазовой до Хлопунова);
- Октябрьская (от Богородской до границ одного из земельных участков в районе Окрябрьской);
- Майская (от дома №2 до №19 по Майской).
Всего в городе за 2023 год отремонтируют 12,7 километра дорог. Сюда же войдет участок от Шелеста до Трехгорной по Тихоокеанской. Обойдутся эти работы в 908,4 миллиона рублей.
Напомним, к ноябрю 2023 года в Краснофлотском районе построят новую дорогу, которая соединит Тихоокеанскую и квартал Моряков-Амурцев. На участке уже готовят основание для обустройства проезжей части.
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