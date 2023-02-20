Прямой эфир по вопросам социальной газификации пройдет в Хабаровском крае 22 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

22 февраля в 12:00 в Хабаровском крае пройдет прямой эфир с участием исполняющего обязанности заместителя директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрея Уморина. Трансляция будет посвящена вопросам социальной догазификации.

- Посмотреть прямой эфир можно будет на официальных страницах правительства региона в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». До начала трансляции также можно задать свои вопросы в комментариях под постом с анонсом, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Андрей Уморин ответит на самые часто задаваемые вопросы жителей, расскажет о том, как стать участником программы социальной догазификации, и кто может рассчитывать на компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее в правительстве уже рассказывали о том, кто может рассчитывать на компенсацию в рамках программы. В этом году помощь в размере 150 тысяч можно получить из регионального бюджета, и еще 100 тысяч - из федерального.

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