Хабаровский ЦСКА отметил 66-й День рождения Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В окружном Доме офицеров прошло торжественное собрание в честь 66-го дня рождения хабаровского Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). Ветеранов спорта поздравила спикер краевого парламента Ирина Зикунова, вручив им награды.

- От имени депутатов закдумы и себя лично поздравляю ветеранов и всех спортсменов с 66-летием со дня образования хабаровского филиала ЦСКА и грядущим в этом году 100-летием ЦСКА. Спасибо Восточному военному округу и тренерскому составу за высокие результаты, спортивные достижения и большой вклад в развитие физкультуры и спорта в регионе, - сказала Ирина Зикунова.

Спикер пожелала участникам хабаровского СКА развития и движения вперед, новых достижений и побед. Всего с начала существования СКА ДФО были подготовлены 26 заслуженных и 612 мастеров спорта, 177 мастеров международного класса, 15 заслуженных тренеров СССР и России.

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