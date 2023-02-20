Систему оповещения населения при ЧС проверят в Хабаровске 1 марта

Сирены прозвучат в Хабаровске 1 марта Фото: Администрация Хабаровска

1 марта в Хабаровске пройдет проверка электросирен, которые оповещают население о надвигающейся опасности. В администрации города предупреждают - бояться не стоит, это плановое мероприятие для проверки работоспособности системы. Сирены завоют в следующую среду в 10:40.

- Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие во время включения системы оповещения, - сказали в управлении по делам ГО и ЧС Хабаровска.

Сначала на минуту прервется вещание телеканалов, которые входят в первый мультиплекс. Произойдет это в 9:43. Зрителей предупредят о предстоящей проверке. В 10:30 покажут повторное предупреждение на телеканалах, а также дикторы предупредят об этом радиослушателей. Уже в 10:40 включат сирены по всему городу.

Вой сирен означает единый предупредительный сигнал «Внимание всем!» При его звучании нужно включить телевизор или радио, чтобы прослушать срочное сообщение.

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