Идущего в сторону поселка Кедрово тигра заметили в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

В Вяземском районе очевидцы заметили тигра, уверенно шагающего по обочине трассы, ведущей в сторону поселка Кедрово. Водитель, снявший видео, удивился безразличию животного к едущей за ним машине. Хищник около двух минут шагал вдоль дороги, после чего решил свернуть в лес. Тигр «занырнул» под забор из колючей проволоки, скрывшись от объектива камеры.

- Худая кошка, видимо, в тайге уже есть совсем нечего, - говорит очевидец.

Мужчина предупреждают местных жителей о возможной опасности. По его словам, хищник двигается в сторону Кедровой заставы и может нести угрозу жителям поселка и домашним животным.

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