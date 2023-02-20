Народные дружины подвели итоги работы за 2022 год в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В городской администрации прошла встреча глав райцентров Хабаровского городского штаба народных дружин, правоохранительных органов и командиров объединений. Участники заседания подвели итоги совместной работы за 2022 год.

Всего в Хабаровске работают 11 дружин, в которых состоят 167 человек. За прошлый год было зарегистрировано три объединения. Ими стали народные дружины «Юг», «Восток» и «Арсенал». «Ветераны» и новые объединения в течение года принимали активное участие в организации безопасности хабаровчан во время массовых культурных, развлекательных, спортивных и других мероприятий.

- Вместе с полицией была организована безопасность во время 103 мероприятий. 152 раза дружинники участвовали в патрулировании города, проверили 160 человек, состоявших на профилактическом учете, среди которых 26 несовершеннолетних, - рассказали в администрации Хабаровска.

При участии народных дружин в 2022 году было выявлено 119 нарушений. Уже в 2023-м одно из объединений - «Вектор» - начало работу в новом направлении. Теперь в их задачи входит профилактика нарушений закона в интернете. Уже в первые месяцы работы «Кибер-дружина» смогла обнаружить сайт, на котором распространялась фейковая информация. Сведения о ресурсе были переданы в федеральную службу, в результате чего доступ к порталу был ограничен.

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