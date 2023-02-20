Полицейские остановили автомобиль с восьмилетним ребенком за рулем в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские патрулировали город, когда на проспекте 60-летия Октября заметили подозрительную машину. Это был учебный автомобиль, за рулем которого сидел ребенок. Правоохранители остановили авто на обочине. На месте водителя, как оказалось, сидел восьмилетний мальчик, а рядом на пассажирском месте - его 50-летний родственник.

- Установлено, что мужчина в салоне - дедушка несовершеннолетнего. Он работает в автошколе инструктором, при этом в январе 2023 года его лишили водительских прав, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину составили протокол за управление машиной без прав. С родителями школьника и самим мальчиком проведена профилактическая беседа.

- Прокуратура Хабаровска начала проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности автошколы, соблюдению трудового законодательства, обоснованности допуска несовершеннолетнего к вождению, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

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