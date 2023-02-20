Полицейские остановили автомобиль с восьмилетним ребенком за рулем в Хабаровске
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Полицейские патрулировали город, когда на проспекте 60-летия Октября заметили подозрительную машину. Это был учебный автомобиль, за рулем которого сидел ребенок. Правоохранители остановили авто на обочине. На месте водителя, как оказалось, сидел восьмилетний мальчик, а рядом на пассажирском месте - его 50-летний родственник.
- Установлено, что мужчина в салоне - дедушка несовершеннолетнего. Он работает в автошколе инструктором, при этом в январе 2023 года его лишили водительских прав, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На мужчину составили протокол за управление машиной без прав. С родителями школьника и самим мальчиком проведена профилактическая беседа.
- Прокуратура Хабаровска начала проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности автошколы, соблюдению трудового законодательства, обоснованности допуска несовершеннолетнего к вождению, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru