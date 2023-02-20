Взрывной мусор: мужчина нашел боеприпасы среди хлама на Колыме

Тумбу с патронами нашел житель Магаданской области возле мусорной площадки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

58-летний мужчина пришел в отделение полиции, чтобы сообщить о странной находке. Он рассказал, что 13 февраля возле мусорного бака на улице Красноярской в поселке Уптар увидел стоящую тумбу. Кто-то из местных жильцов вынес мебель на помойку, не опустошив ящики. Внутри мужчина нашел патроны.

- Местный житель решил добровольно сдать боеприпасы, как того требует закон. За приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без специального разрешения предусмотрена ответственность, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Наказание за незаконное владение оружием - от трех до пяти лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. При этом избежать проблем можно, если добровольно сдать оружие и боеприпасы в полицию.

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