15 участков дорог отремонтируют в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В этом году дороги Краснофлотского района Хабаровска ждет преображение. По нацпроекту здесь отремонтируют 15 участков дорог, сообщает администрация города.

По данным мэрии, ремонт ждет улицы Маяковского, Каменногорскую, Революции, Партизанскую, Заветную, Осеннюю, Фруктовую, Ударную, Верхнебазовую, Хорышева, Западный, Таймырскую, Октябрьскую, Тихоокеанскую и Майскую.

Общая протяженность ремонтируемых улиц - 12,7 километра. Всего на работы из федерального бюджета направлено 908,4 миллиона рублей.

- Улица Тихоокеанская - один из самых крупных объектов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт дороги ведется не первый год. В 2022 году начали вынос инженерных сетей, приступили к обустройству дорожного полотна. Также заменили основания и остановки, уложили двухслойный асфальт от Шелеста до Профессора Даниловского, - рассказали в пресс-службе администрации.

В этом году те же работы пройдут на всем участке. Также здесь появится бортовой камень, новые светофоры, отремонтируют тротуары. Работы от улицы Профессора Даниловского до Трехгорной стартуют в середине апреля.

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