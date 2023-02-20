Погоду без осадков обещают Хабаровскому краю 21 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 21 февраля будет безоблачной. Синоптики не прогнозируют осадки. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью температура упадет до отметок от -19 до -21, а днем поднимется до 9-11 градусов мороза.

В южных районах края ожидается ветер до 8-13 метров в секунду. Погода не порадует местных жителей снегом. Ночью будет от -18 до -23, а днем от -9 до -14.

В центре региона возможны осадки. Небольшой снег прогнозируют Комсомольскому, Солнечному и Амурскому районам. Температура ночью будет от -18 до -28, а днем столбик термометра покажет -8 -13. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-9 метров в секунду.

На севере края ночью установится температура от -17 до -30, а днем потеплеет от -10 до -20 градусов. Осадков во вторник не ожидается. Ветер будет достигать 4-14 метров в секунду.

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