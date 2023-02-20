Хабаровские студенты научились сборке и разборке пистолета Макарова и автомата АКС-74У

Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Росгвардии провели необычный урок для студентов филиала Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ). Ученикам вуза рассказали об особенностях работы в подразделениях вневедомственной охраны. Студенты узнали и о требованиях, которые предъявляют при поступлении на службу.

- Студентов познакомили с экипировкой и вооружением сотрудников групп задержания. Они изучили приемы самообороны без оружия, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Самой интересной частью для многих учеников стал урок по сборке и разборке пистолета Макарова и автомата АКС-74У. Еще молодым людям показали, как слаженно и оперативно действуют росгвардейцы при срабатывании сигнализации от нажатия тревожной кнопки, как проходит задержание преступников.

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