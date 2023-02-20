Золотую и три бронзовых медали завоевали на международном турнире боксеры из Хабаровского края Фото: минспорта Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре закончились международные соревнования по боксу. Их посвятили памяти погибших в Афганистане воинов. За награды боролись боксеры 17-18 лет. Хабаровские спортсмены увезли с турнира четыре медали.

Состязания организовали уже в 18-й раз, в качестве международных они проходят последние девять лет. В этом году на ринг вышли спортсмены из Таджикистана, Грузии, Узбекистана и Беларуси. Львиная доля золотых медалей досталась российским боксерам. Иностранные спортсмены победили только в двух весовых категориях. В весе до 48 килограммов лучшим стал таджикистанец Мехродж Суфиджонов, до 86 килограммов - узбекистанец Абдулазис Абдурахмонов.

Хабаровские спортсмены взяли одно золото и три бронзы. Победу одержал Алексей Гуков из Охотска в весе до 67 килограммов. Судьи приняли единогласное решение. Третьи места завоевали Петр Сеничкин, Данил Чайников и Михаил Смолик.

- Трое наших призеров входят в расширенный состав сборной России. По итогам этого турнира мы будем подавать документы на присвоение Алексею Гукову звания мастера спорта России. Победили сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях, в том числе и зарубежные боксеры, - отметил Юрий Никулин, тренер сборной Хабаровского края по боксу.

После соревнований юные спортсмены возложили венки на мемориальный комплекс и к памятнику участникам локальных войн «Черный тюльпан». Кроме того, ребята встретились с ветеранами боевых действий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.