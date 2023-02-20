Компания Hunnu Air выполнила первый в истории рейс из Хабаровска в Улан-Батор Фото: УФАС России по Хабаровскому краю

Авиакомпания Hunnu Air расширила географию авиасообщений. 19 февраля перевозчик выполнил первый в истории хабаровского международного аэропорта прямой рейс в столицу Монголии - Улан-Батор.

- Полет прошел благополучно. Пассажиры летели на борту Embraer-190 в фирменной ливрее перевозчика. В целом путь занял три часа 40 минут, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Купить билеты на предстоящие рейсы можно в отделе бронирования перевозчика, в агентствах и туристических компаниях города. Рейсы из Хабаровска в Улан-Батор могут быть транзитными. Терез столицу Монголии можно добраться в Сеул, Токио, Стамбул, Бангкок, Франкфурт и другие города в разных уголках мира.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания iFly запустит авиарейсы из аэропорта Пулково в Хабаровск уже летом 2023 года. Первый полет запланирован на 7 июня

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