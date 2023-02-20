Михаил Дегтярев пообещал три года помогать малому бизнесу Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершились прошлогодние программы помощи малому и среднему бизнесу. Хотя, по сравнению с другими регионами, эти сферы более развиты, но поддержка, по мнению губернатора, недостаточная. В связи с этим в регионе стали разрабатывать новые меры. В прошлом году малым предприятиям, например, предоставляли налоговые льготы по упрощенной системе. Некоторым снизили ставки в два и более раза.

Губернатор отметил, что поддержка предпринимателям все равно нужна. Поэтому чтобы бизнесмены чувствовали себя под защитой, он предложил расширить помощь сразу на три года - до 2025-го. За ориентир решили взять опыт прошлого года, но учесть и действие санкций. Приоритетными сферами стали туризм, обрабатывающие производства, IT, социальное предпринимательство и креативная индустрия.

- Выбор, думаю, понятен. Это те сферы, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, ориентированы на стимулирование внутреннего спроса, рост реальных доходов населения, - сказал губернатор Хабаровского края.

Подготовить законопроект Михаил Дегтярев поручил министерствам экономического развития и финансов. На это он дал две недели.

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