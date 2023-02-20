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НовостиЭкономика20 февраля 2023 6:14

Михаил Дегтярев пообещал три года помогать малому бизнесу Хабаровска

Программы прошлого года закончили действовать
Василина ВАСИЛЬЕВА
Михаил Дегтярев пообещал три года помогать малому бизнесу Хабаровска

Михаил Дегтярев пообещал три года помогать малому бизнесу Хабаровска

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершились прошлогодние программы помощи малому и среднему бизнесу. Хотя, по сравнению с другими регионами, эти сферы более развиты, но поддержка, по мнению губернатора, недостаточная. В связи с этим в регионе стали разрабатывать новые меры. В прошлом году малым предприятиям, например, предоставляли налоговые льготы по упрощенной системе. Некоторым снизили ставки в два и более раза.

Губернатор отметил, что поддержка предпринимателям все равно нужна. Поэтому чтобы бизнесмены чувствовали себя под защитой, он предложил расширить помощь сразу на три года - до 2025-го. За ориентир решили взять опыт прошлого года, но учесть и действие санкций. Приоритетными сферами стали туризм, обрабатывающие производства, IT, социальное предпринимательство и креативная индустрия.

- Выбор, думаю, понятен. Это те сферы, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, ориентированы на стимулирование внутреннего спроса, рост реальных доходов населения, - сказал губернатор Хабаровского края.

Подготовить законопроект Михаил Дегтярев поручил министерствам экономического развития и финансов. На это он дал две недели.

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