30 дворов отремонтируют в Хабаровске по федеральному проекту в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году Хабаровск снова будет участвовать в федеральном проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». За этот год в краевой столице преобразятся 30 придомовых территорий. Каждую из них обустроят по типу мини-парков, где будут зоны занятий спортом и отдыха, детские площадки. В список территорий, которые будут отремонтированы, вошли дворы у домов:

- Серышева, 72, 74;

- Серышева, 76, Некрасова, 55;

- Серышева, 76 А, Первомайская, 11;

- Артемовская, 79, 79 А, 81;

- Артемовская, 83;

- Артемовская, 77, переулок Краснореченский, 2 А;

- Карла Маркса, 115, 115 А;

- Карла Маркса, 117;

- Карла Маркса,133;

- Герцена, 1;

- Герцена, 3а;

- Герцена, 3, 5;

- Герцена, 7 А;

- Кутузова, 3;

- Кутузова, 3 А;

- Прогрессивная, 13, 15;

- Прогрессивная, 17, 19;

- Александровская, 45, 47;

- Александровская, 49, 51;

- Комсомольская, 34;

- Комсомольская, 28, 30, Калинина, 5;

- Ленинградская, 31, 35;

- Ленинградская, 33, 37;

- Запарина, 119;

- Запарина, 125, 127, Фрунзе, 116;

- Дзержинского, 83, 85;

- Запарина, 104;

- Амурский бульвар, 17;

- Мухина, 7, 9;

- Мухина, 11, 13.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил губернатора края Михаила Дегтярева за помощь и поддержку, которая была оказана городу в рамках федеральной программы.

- В Хабаровске появится еще больше светлых и уютных дворов, где каждый житель будет рад проводить время всей семьей. Работаем сообща, объединяем усилия города и региона - как одна команда, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, программа была запущена в 2022 году по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Хабаровск будет участвовать в проекте второй год подряд.

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