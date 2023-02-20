30 дворов отремонтируют в Хабаровске по федеральному проекту в 2023 году
Фото: Администрация Хабаровска
В 2023 году Хабаровск снова будет участвовать в федеральном проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». За этот год в краевой столице преобразятся 30 придомовых территорий. Каждую из них обустроят по типу мини-парков, где будут зоны занятий спортом и отдыха, детские площадки. В список территорий, которые будут отремонтированы, вошли дворы у домов:
- Серышева, 72, 74;
- Серышева, 76, Некрасова, 55;
- Серышева, 76 А, Первомайская, 11;
- Артемовская, 79, 79 А, 81;
- Артемовская, 83;
- Артемовская, 77, переулок Краснореченский, 2 А;
- Карла Маркса, 115, 115 А;
- Карла Маркса, 117;
- Карла Маркса,133;
- Герцена, 1;
- Герцена, 3а;
- Герцена, 3, 5;
- Герцена, 7 А;
- Кутузова, 3;
- Кутузова, 3 А;
- Прогрессивная, 13, 15;
- Прогрессивная, 17, 19;
- Александровская, 45, 47;
- Александровская, 49, 51;
- Комсомольская, 34;
- Комсомольская, 28, 30, Калинина, 5;
- Ленинградская, 31, 35;
- Ленинградская, 33, 37;
- Запарина, 119;
- Запарина, 125, 127, Фрунзе, 116;
- Дзержинского, 83, 85;
- Запарина, 104;
- Амурский бульвар, 17;
- Мухина, 7, 9;
- Мухина, 11, 13.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил губернатора края Михаила Дегтярева за помощь и поддержку, которая была оказана городу в рамках федеральной программы.
- В Хабаровске появится еще больше светлых и уютных дворов, где каждый житель будет рад проводить время всей семьей. Работаем сообща, объединяем усилия города и региона - как одна команда, - сказал Сергей Кравчук.
Напомним, программа была запущена в 2022 году по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Хабаровск будет участвовать в проекте второй год подряд.
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