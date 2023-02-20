Фиктивного директора компании осудят за обман налоговой службы в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

44-летний хабаровчанин ответит перед судом за то, что намеренно представил в налоговую ложные данные о себе. В лучшем случае мужчине грозят обязательные работы, в худшем - штраф в несколько сотен тысяч рублей или до пяти лет заключения.

По версии следствия, в 2021 году мужчина сговорился с третьими лицами, согласившись передать ложную информацию о себе в налоговую. Пойти на риск его подтолкнула немаленькая сумма, которую ему предложили взамен за оказанные услуги.

- Мужчина за вознаграждение предоставил в налоговую службу ложные сведения о себе как о гендиректоре общества, управлять которым он не планировал. Из-за этого в Единый госреестр юридических лиц были внесены ложные сведения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Наказание за такое преступление предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы до пяти лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.