Развитие семейного бизнеса обсудили в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В Хабаровском крае развивается семейный бизнес. Этот вопрос был на повестке дня в Законодательной думе региона. В заседании приняли участие депутаты, торгово-промышленной палаты, представители министерств экономического развития и сельского хозяйства, уполномоченный по правам человека и общественники.

Так, в торгово-промышленной палате предложили узаконить на региональном уровне понятие «семейный бизнес». Это нужно для того, чтобы потом можно было спокойно вводить меры поддержки, создавать учебные курсы и решать проблемы. Это еще в 2019 году предложил сделать Владимир Путин, но вопрос так и не проработали. А между тем в России семейные производства - 75 процентов от малых и средних предпринимателей. Понятие «семейный бизнес» официально закрепили только в двух регионах страны - Рязанской и Нижегородской областях - только результатов пока нет.

В Хабаровском крае много компаний, где больше половины работников - родственники. Особенно свойственно это сельскохозяйственным компаниям.

Представители бизнеса на совещании высказались за дополнительную поддержку для таких предприятий. И многим из них нужна помощь, отметил Олег Герасимов, уполномоченный по правам человека.

- При правильной постановке семейный бизнес становится опорой экономики, закрывает потребность в рабочих местах, создает естественную конкуренцию. Его развитие хорошо влияет на социальную обстановку и демографию. Необходимо решать проблемы на двух уровнях: федеральном и региональном. Я предлагаю уже сейчас в центре «Мой бизнес» проработать программу по организации помощи, возможно, правовой, юридической или иной, - сказала Вера Огнева, зампред комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В итоге Ирина Зикунова, председатель думы, поручила компетентным специалистам проанализировать итоги совещания, доложить о целесообразности особой поддержки для семейного бизнеса и узнать социальные потребности их представителей.

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