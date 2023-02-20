Строительство 58 объектов начнется в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Александр Янышев

Работа строительного блока и его планы на 2023 год стали основной темой для обсуждения во время заседания президиума под председательством главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Участники обсудили главные вопросы - сдачу и введение в эксплуатацию долгостроев, обновление и строительство соцобъектов, наращивание объемов строящихся жилых домов и развитие рынка арендного жилья. Касательно последнего пункта глава региона получил прямое поручение президента России Владимира Путина.

- 16 февраля на правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока рассмотрены подходы к исполнению поручения президента. И здесь я прошу вас, Керим Курбанович, и весь стройблок вместе с минстроем России и госкорпорацией «ДОМ.РФ» отработать тему возведения арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске, - отдал поручение Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае только по линии регионального минстроя будет освоено 12,5 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для строительства 58 объектов. Также в 2023 году планируется закончить работы на дамбах Хабаровска и Комсомольска, а также завершить второй этап строительства набережной в Городе юности. В эксплуатацию будут введены 34 социальных объекта. Большинство из них - медицинские учреждения.

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