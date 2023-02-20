На 10 суток за неуплату алиментов арестовали жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Даниил ОПАРИН

Нежелание платить алименты детям обернулось для 44-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре арестом. Мужчину навестили судебные приставы.

- Мужчина уклонялся от уплаты, на контакт не выходил, в итоге накопилась задолженность порядка 90 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по Хабаровскому краю.

Во время рейда пристав заехал по адресу, где, вероятно, живет должник. Мужчину нашли в одной из дальних комнат. Против него составили протокол за неуплату алиментов. Дело рассмотрел суд и приговорил его к аресту на 10 суток.

Некоторых нерадивых родителей судят строже. Например, жительнице Колымы за неуплату алиментов грозит год колонии. Правда, она отказывалась давать деньги на содержание детей не один раз, и против нее завели уже уголовное дело. К тому же 36-летнюю мать лишили родительских прав. В начале февраля дело передали в суд - там уже поставят точку в этом вопросе.

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