Жители еще шести поселений Хабаровского края получили доступ к скоростному интернету Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» построил оптические линии связи в шести отдаленных населенных пунктах Хабаровского края. Работы по подключению поселений к интернету велись по региональному проекту «Хабаровский край на связи».

Оптические сети проложены в селах Пасека, Сикачи-Алян и Догордон Хабаровского района, Кальма и Тахта Ульчского района, а также в поселке Золотой района им. Лазо. Общая протяженность линий составила 24 км.

«В рамках федеральных проектов по устранению цифрового неравенства и подключению к интернету социально значимых объектов «Ростелеком» построили до населенных пунктов магистральную оптику. Далее, при поддержке администрации края, мы проложили распределительные линии связи внутри сел и поселков. Только благодаря такому объединению усилий становится реальным дать жителям отдаленных небольших поселений возможность пользоваться цифровыми сервисами наравне с горожанами», — прокомментировал Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Интернет на скорости до 100 Мбит/с, видеосервис Wink «Ростелекома» и другие цифровые услуги уже подключают жителям Сикачи-Алян, Догордона, Золотого, Тахты и Пасеки. В Кальме завершаются пусконаладочные работы, после которых начнется предоставление услуг.

В конце 2021 года по проекту «Хабаровский край на связи» скоростной интернет был запущен в девяти отдаленных поселениях края: в Гвасюках, Среднехорском, Долми и Сукпае района им. Лазо, в Тыре и Калиновке Ульчского района, в Кукане и Наумовке Хабаровского района и в Покровке Бикинского района. Жители получили возможность оформлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде, удаленно работать, учиться и общаться.