Похитителя ювелирных украшений из квартиры осудили в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Приговор похитителю ювелирных украшений огласили в Хабаровске. Преступление совершил 41-летний житель Сахалинской области. Он пробрался в квартиру на Карла Маркса и ограбил ее.

Все произошло в июле прошлого года. Пожилой мужчина, живущий в квартире, вернувшись вечером домой, забыл закрыть дверь. Тогда сахалинец пробрался в квартиру и вытащил из шкатулки драгоценности. Мужчина с дочерью – потерпевшей – в этот момент были на кухне.

- Покидая квартиру, мужчина столкнулся с хозяйкой. Сказав удивленной горожанке, что заблудился, подсудимый быстро вышел, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После этого женщина обнаружила пропажу. Ущерб она оценила в 108 тысяч рублей.

Мужчину быстро задержали. Оказалось, его не раз привлекали за кражи, грабежи и даже угрозу убийством в Приамурье и Сахалинской области. Он освободился в феврале 2020 года, а источника дохода у него не было.

Похититель признался, что в подъезд зашел с преступным умыслом – найти открытую квартиру и ограбить. Украшения в этот же вечер он продал незнакомцу за 10 тысяч рублей, а деньги потратил.

Против него завели дело по статье «Кража», сахалинец во всем признался. На время следствия его заключили под стражу.

Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 годам в колонии особого режима.

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