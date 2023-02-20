За причинение тяжкого вреда здоровью осудили женщину в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Условный срок назначили жительнице Нанайского района Хабаровского края за три удара знакомой в живот острым предметом. Суд вынес приговор, рассказали в прокуратуре края.
Происшествие случилось в мае прошлого года. В тот злополучный день женщина подралась со знакомой из-за бытовой ссоры. Подсудимая так сильно разозлилась на подругу, что три раза ударила ее острым предметом в живот. Та выжила, но получила тяжкий вред здоровью.
Против нее завели уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровья с использованием в качестве оружия предмета. Суд признал хабаровчанку виновной и вынес приговор.
- Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в ведомстве.
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