Прокуратура Хабаровска проверит случай неоказания помощи тонущему в бассейне
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровске прокуратура начала проверку из-за несчастного случая, чуть не произошедшего в бассейне в Кировском районе.
В надзорном органе рассказали, что проверка касается соблюдения прав посетителей компании. По сообщениям посетителей, в бассейне по улице Советской, 1, чуть не утонул мужчина. Он ушел на дно и лежал там в позе лицом вниз. По рассказам очевидца, ему никто не помог.
- По поручению прокуратуры Хабаровска прокуратура Кировского района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о неоказании в открытом плавательном бассейне в Хабаровске неотложной медицинской помощи на воде, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Во время проверки специалисты ведомства оценят деятельность администрации бассейна, которые предоставляют хабаровчанам его услуги. Уже по результатам прокуратура примет меры реагирования – если для того будут основания.
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