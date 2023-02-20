Оборудование обновляют в онкоцентре Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском клиническом центре онкологии появится новое оборудование. Его закупают по проекту, направленному на борьбу с раком нацпроекта «Здравоохранение». Работа в этом направлении дает свои плоды – с 2006 года количество смертей от злокачественных опухолей снижается.

Оборудование в онкоцентре обновляют последние два года. За это время здесь появилось много современной техники. Начала работу и лаборатория молекулярной онкологии. В этом году в центре появится еще 13 новых единиц техники. Уже устанавливают ангиограф за 57, 5 миллиона рублей. Благодаря ему можно будет диагностировать и лечить определенные опухоли в Хабаровском крае, а не направлять больных в другие регионы.

- В Хабаровском крае есть и другие медицинские учреждения, где доступна высокотехнологическая медицинская помощь. Кроме того, в медорганизациях региона работают программы онкологического скрининга, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, - отметили в краевом минздраве.

Кроме того, в регионе будут проводить скрининги для выявления злокачественных опухолей шейки матки. Распоряжение подписали в правительстве. Теперь анализы, которые сдают пациентки в женских консультациях, будут направлять в онкоцентр. Благодаря такой работе получится сохранить репродуктивную функцию.

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