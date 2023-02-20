42 человека тушили горящий диван в Магадане

Горящий диван тушили 42 человека в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане 19 февраля в пятиэтажке по переулку Марчеканскому загорелся диван. В МЧС местные жители позвонили, сообщив о задымлении на первом этаже в коридоре.

На место выехали отделения трех пожарно-спасательных частей, отделения специализированной пожарно-спасательной части и специалисты отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.

Приехав на место, спасатели увидели горящий диван. Руководитель тушения сформировал звено газодымозащитной службы – его члены должны были найти пострадавших и потушить пожар. Скоро с огнем удалось справиться.

- Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина возгорания, виновный, ущерб устанавливается, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В тушении пожара участвовали 42 человека и 11 единиц техники.

А между тем в МЧС просят не забывать о пожарной безопасности – не оставлять без присмотра включенные электроприборы, использовать их по назначению, следить за неисправностью проводов, не втыкать в одну розетку несколько вилок, не пользоваться в помещении свечами, спичками и другими источниками открытого огня.

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