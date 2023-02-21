Телемарафон «Все для Победы» пройдет в Хабаровском крае 22 февраля Фото: отделение "ОНФ" в Хабаровском крае

22 февраля состоится телемарафон «Все для Победы», цель которого - собрать средства в поддержку участников военной спецоперации. Он продлится четыре часа - с 7:00 до 11:00 в эфире телеканала «Губерния». Инициатором мероприятия стало движение «Общероссийский народный фронт». Принять участие в акции смогут все желающие - простые жители края, волонтеры, военнослужащие, переселенцы.

Чтобы сделать пожертвование, нужно отсканировать QR-код, который будет изображен на телеэкранах. Он выведет на экран банковские реквизиты для перечисления средств. Сумма никак не ограничивается.

- СВО вывела «коллективный Запад» на чистую воду. Думаю, сейчас уже нет тех, кто верил бы, что Европа и их заокеанские хозяева - наши друзья. Сейчас против нас выступает НАТО, в который вливаются средства десятков стран. Только объединив усилия, мы, россияне, сможем противостоять им, - сказал Юрий Рошка, глава исполкома отделения «ОНФ» в Хабаровском крае.

Собранные деньги будут направлены на закупку спецтранспорта, оборудования, техники и предметов первой необходимости для военнослужащих. Это автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, ружья против дронов, бинокли, тактические аптечки, рюкзаки и многое другое.

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