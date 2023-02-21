Присвоил деньги по страховке: юрист обманул вдову, воспользовавшись доверенностью в ЕАО

Юриста будут судить за мошенничество со страховкой в ЕАО Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Около трех с половиной лет назад жительница села имени Тельмана потеряла мужа, который разбился в аварии. В октябре 2019 года женщина обратилась к юристу, чтобы он помог ей получить страховку в связи со смертью супруга. Мужчина, который должен был представлять интересы клиентки, подал документы на получение денег, указав свой банковский счет.

- В ноябре 2019 года мужчине перечислили 475 тысяч рублей компенсации. Он присвоил деньги себе и до сих пор не вернул их законной владелице, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Потерпевшая написала заявление. Правоохранители провели проверку и установили признаки преступления. Материалы дела были переданы в следком для решения вопроса об уголовном преследовании подозреваемого. 16 февраля 2023 года правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет.

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