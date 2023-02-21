«Развод по объявлению»: покупка дома обернулась походом в полицию для двух жительниц ЕАО

Две женщины потеряли деньги при покупке недвижимости в ЕАО Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В полицию Биробиджана обратились сразу две женщины с похожими ситуациями. Обе хотели купить дом, обе договорились с продавцом о внесении залога, и обе оказались без денег и недвижимости.

67-летняя женщина увидела на сайте объявление о продаже дома в Биробиджане. Она позвонила продавцу, но тот сказал, что желающих купить эту недвижимость так много, что выбрать между покупателями сложно. Он предложил внести авансовый платеж в размере 147 тысяч рублей, чтобы забронировать имущество. Женщина согласилась. Она перечислила деньги, после чего продавец перестал выходить на связь.

Второй случай произошел также в Биробиджане. Покупательница увидела объявление о продаже, позвонила по нему и договорилась о предоплате в размере 20 тысяч рублей. Позже продавец перезвонил и сказал, что нужно скинуть еще 80 тысяч, чтобы на 100 процентов забронировать дом.

- Доверчивая женщина перевела деньги, после чего позвонила знакомым в Биробиджане и попросила их осмотреть дом, который она собирается купить. Когда те приехали по адресу, оказалось, что здесь живут другие люди, и никто не давал объявление о продаже, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полицейские завели уголовные дела по этим двум случаям. За мошенничество виновникам может грозить до шести лет лишения свободы.

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