Не хватило времени: безжизненное тело нашли спасатели в горящей квартире в Городе юности

Один человек погиб при пожаре в Комсомольске-на-Амуре 20 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На пульт спасательной службы Комсомольска 20 февраля поступил вызов. В 23:04 очевидцы сообщили, что из окон квартиры на первом этаже дома №62 по Аллее Труда валит дым. Расчеты в составе восьми человек на трех машинах сразу выехали к месту ЧП.

- Было установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Его площадь составила пять квадратных метров, а продуктами горения повреждены смежные помещения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные приступили к тушению огня и уже к 23:20 смогли локализовать пламя. А в 23:27 возгорание было полностью ликвидировано. В квартире обнаружили бездыханное тело женщины и мужчину с признаками отравления угарным газом. Его передали медикам, которые экстренно увезли его на скорой в больницу.

Установлено, что в квартире горели домашние вещи и мебель. Причины возгорания пока неизвестны. На месте работают дознаватели, которые установят обстоятельства трагедии.

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