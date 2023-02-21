Партию конины из Монголии проверил Россельхознадзор в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Первый в этом году ветконтроль партии конины из Монголии провели сотрудники краевого управления Россельхознадзора. Они проверили 20 тонн мяса от поставщика «ХХК, Монголия, Завхан аймак, сомон Улиастай, Олзийт баг».

- Бескостная замороженная конина промышленного забоя для переработки была доставлена в Хабаровск автотранспортом. По результатам проверки установлено, что продукция соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сотрудники ведомства не выявили нарушений. Вся партия соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Груз оформлен в информационных системах Россельхознадзора «Аргус» и «Меркурий».

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