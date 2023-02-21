Хабаровчане собрали грузовик подарков для мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане приготовили подарки мобилизованным дальневосточникам к 23 февраля. Волонтеры собрали целый «КАМАЗ» грузов, которые передадут землякам в честь Дня защитника Отечества. Грузовик забили теплыми вещами, лекарствами, средствами гигиены, продуктами, письмами и открытками.

- Гумпомощь поступала со всего города. У нас очень много неравнодушных хабаровчан. За неделю собрали около пяти тонн груза. Волонтеры помогают нам грузить посылки в военный автомобиль. Дальше их отправят в зону СВО, - рассказала Екатерина Сероштан, ведущий специалист центра по организации досуга детей и молодежи, глава штаба «Добровольцы Хабаровска».

По словам председателя городского совета ветеранов Павла Троценко, свой вклад внесли бывшие участники боевых действий, представители учебных заведений и просто неравнодушные хабаровчане. Многие не остались в стороне. Некоторые жители даже передали именные посылки, которые впоследствии передадут адресатам.

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