Росгвардейцы почтили память погибшего товарища Максима Бендерского в Хабаровске

Росгвардейцы почтили память погибшего товарища Максима Бендерского Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Сотрудники Росгвардии отдали дань памяти и уважения своему товарищу по службе - младшему сержанту милиции Максиму Бендерскому. Они собираются 21 февраля ежегодно, так как именно в этот день 2011 года их коллега погиб при исполнении служебных обязанностей.

12 лет назад, 16 февраля, группа задержания, в которой состоял Максим Бендерский, получила сообщение о том, что в одной из охраняемых квартир сработала сигнализация. Наряд ехал на вызов, когда автомобиль с росгвардейцами попал в серьезную аварию. Все бойцы тогда получили травмы. Пока все сослуживцы шли на поправку, Максим Бендерский оставался в плохом состоянии. Спустя пять дней после ДТП он скончался в больнице. На тот момент росгвардейцу было 27 лет.

- Он родился 5 июля 1983 года. Максим Бендерский поступил на службу в 2009 году. В течение двух лет он занимал должность милиционера группы задержания, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Сотрудники Росгвардии все эти годы хранят память о погибшем товарище. В Хабаровске имя Максима Бендерского внесено на памятный мемориал сотрудникам, которые отдали жизни при исполнении служебного долга.

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