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НовостиОбщество21 февраля 2023 1:10

Дмитрий Лябах назначен на должность главы хабаровского ЛУ МВД России на транспорте

Его представил начальник УТ МВД России по ДФО Александр Кем
Александра ЯВИЩЕНКО
Дмитрий Лябах назначен на должность главы хабаровского ЛУ МВД России на транспорте

Дмитрий Лябах назначен на должность главы хабаровского ЛУ МВД России на транспорте

Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровском линейном управлении МВД России на транспорте новое назначение. Начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Александр Кем представил нового руководителя ведомства - полковника полиции Дмитрия Лябаха. По словам руководителя дальневосточной службы, у нового главы достаточно опыта и профессионализма, чтобы занять ответственную должность.

- Дмитрий Лябах поблагодарил руководство за оказанное доверие и добавил, что со всей ответственностью подойдет к работе на новом посту. Он обратился к личному составу линейного управления, призвав к взаимопомощи в решении служебных задач, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Дмитрий Сергеевич Лябах родился в 1977 году в Хабаровске. В 2000 году он получил высшее образование по специальности «Юриспруденция». После этого служил в налоговой полиции до 2003-го. До 2016 года работал в краевом управлении Госнаркоконтроля, дослужившись до руководящей должности. С 2016 по февраль 2023-го он работал главой отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО. За годы своей карьеры Дмитрий Лябах не раз был удостоен государственных и ведомственных наград.

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