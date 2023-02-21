Дмитрий Лябах назначен на должность главы хабаровского ЛУ МВД России на транспорте Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровском линейном управлении МВД России на транспорте новое назначение. Начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Александр Кем представил нового руководителя ведомства - полковника полиции Дмитрия Лябаха. По словам руководителя дальневосточной службы, у нового главы достаточно опыта и профессионализма, чтобы занять ответственную должность.

- Дмитрий Лябах поблагодарил руководство за оказанное доверие и добавил, что со всей ответственностью подойдет к работе на новом посту. Он обратился к личному составу линейного управления, призвав к взаимопомощи в решении служебных задач, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Дмитрий Сергеевич Лябах родился в 1977 году в Хабаровске. В 2000 году он получил высшее образование по специальности «Юриспруденция». После этого служил в налоговой полиции до 2003-го. До 2016 года работал в краевом управлении Госнаркоконтроля, дослужившись до руководящей должности. С 2016 по февраль 2023-го он работал главой отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО. За годы своей карьеры Дмитрий Лябах не раз был удостоен государственных и ведомственных наград.

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