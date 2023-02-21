Осознание пришло утром: женщину наказали за обман полицейских в Хабаровском крае

Женщину осудят за ложный донос в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
45-летняя жительница Вяземского района была в гостях у знакомого, когда ей в голову пришла мысль продать ему свой смартфон. Женщине нужны были деньги на покупку «крепкого». Она предложила купить телефон за полторы тысячи рублей, на что хозяин квартиры с радостью согласился.
Уже утром женщина поняла, что сильно продешевила с ценой гаджета, и решила его вернуть. Она написала заявление в полицию, сообщив, что смартфон у нее украли незнакомые люди. Ущерб был оценен ею в четыре тысячи рублей.
- Проверка показала, что заявительница соврала в своих показаниях. Полицейские опровергли факт кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На женщину завели уголовное дело за ложный донос. Суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.
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