Два километра и полмиллиона: мужчина украл интернет у сотен людей в Хабаровске

Похитителя кабеля взяли под стражу в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские установили личность подозреваемого в краже кабеля у местной компании. Мужчине удавалось четыре месяца вырезать сотни метров проводов и оставаться незамеченным.

Представитель телекомпании обратился в полицию с заявлением о многочисленных кражах кабеля. С июля по октябрь 2022 года в Железнодорожном районе было зафиксировано 27 случаев похищения проводов. Неизвестный вырезал большие куски кабеля ночью на крышах многоэтажек. По подозрению в преступлении полиция задержала 31-летнего безработного хабаровчанина. Он срезал провода, которые потом сдавал в пункты приема вторсырья.

- В общей сложности было похищено около двух километров кабеля. Ущерб организации составил порядка 500 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители взяли похитителя под стражу. На него завели уголовное дело, и теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

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