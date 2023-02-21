Водитель сбил женщину на улице Оборонной в Хабаровске

Водитель сбил женщину на Оборонной в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

20 февраля на Оборонной случилась авария, в которой пострадала 58-летняя хабаровчанка. Около 20:30 она переходила дорогу в районе дома №18, когда водитель «Тойоты Пассо» ехал со стороны Шевчука по направлению к Волочаевской. Он поздно заметил пешехода на дороге, не успел затормозить и сбил женщину.

- Получившую травмы хабаровчанку госпитализировали с травмами. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии 40-летний водитель был трезв, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Автоинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать правила, чтобы не подвергать свою и чужие жизни риску. Пешеходы должны переходить дорогу в местах, оборудованных светофором или обозначенных специальной разметкой. В темное время нужно надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы можно было привлечь внимание водителей.

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