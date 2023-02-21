Компания «Хабаровские Авиалинии» выполнит дополнительные рейсы в Аян Фото: пресс-служба "ХабАвиа"

Компания «ХабАвиа» совершит два дополнительных рейса по направлению Хабаровск - Аян и в обратном направлении. Даты вылетов назначены на 22 и 27 февраля. Пассажиров разместят на борту самолета L-410.

- Рейсы 403Д и 404Д введены по просьбе администрации Аяно-Майского района. Причиной тому стал физкультурно-спортивный фестиваль «Возрождение» в Николаевске, в котором будут участвовать жители северных территорий края, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «ХабАвиа».

22 февраля самолет вылетит из Хабаровска, прибудет в Николаевск в 11:50, а оттуда в Аян. Ориентировочное время посадки - с 12:35 до 14:05. Уже в 14:55 борт вылетит в обратном направлении из Аяна. В 16:45 будет отправка из Николаевска в Хабаровск. Прибытие запланировано на 17:15-19:35.

27 февраля борт выполнит прямой рейс без посадки в Николаевске-на-Амуре. Вылет из Хабаровска состоится в 10:20. Пассажиры прибудут в Аян в 13:50. Обратно самолет отправится в 14:30, а в краевую столицу прибудет в 18:00.

Билеты на эти рейсы доступны со скидкой 50 процентов для льготных категорий. До Николаевска билет будет стоить 4 679 рублей, а до Аяна - 5 956 рублей. Стоимость субсидируемых билетов составит 4,5 тысячи рублей для взрослых и три тысячи для детей 2-12 лет.

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