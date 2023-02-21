Антибиотики нашли в твороге и сыре в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы молочных продуктов в социально значимых учреждениях Комсомольска. Они передали в лабораторию образцы творога и сыра. Исследования провели в рамках обязательного государственного мониторинга.
- При проверке в пробах были обнаружены остатки антибиотика группы амфениколов, а именно средства широкого спектра действия - хлорамфиникола (левомицетина). Его части используют для лечения и для профилактики болезней у животных, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Информацию о грубом нарушении передали в краевое управление Россельхознадзора. Известно, что творог был произведен компанией из Новосибирска, а сыр привезен из Республики Татарстан.
Это не первый в 2023 году случай, когда специалисты нашли антибиотики в молочных продуктах на территории Хабаровского края. В январе был забракован творог, образцы которого взяли из учреждения в Хабаровске.
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