Театральный конкурс для детей «Кулиска» стартовал в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске проходит конкурс театрального творчества для детей «Кулиска». Его цель - сделать направление популярнее, найти новые таланты среди юных жителей города, привлечь к творчеству ребят с ограниченными возможностями здоровья. Участвовать могут дети 4-14 лет. Конкурсантов поделят на три возрастные группы: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет.

- Победителей определят по двум номинациям - «Художественное слово» и «Театр». В первом случае участники выступят с поэтическим номером, а во втором со спектаклем, танцем, сценкой, литературно-музыкальной композицией и прочим, - рассказали в администрации Хабаровска.

Оценивать участников будут по нескольким критериям. Учитывать будут сложность произведения, артистизм, яркость образов, качество исполнения, сценическую речь и пластику, эмоциональность и другие параметры.

Заявку на участие можно подать до 3 марта 2023 года на адрес электронной почты kuliskabenefis@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (4212) 51-16-44 и 8 (914) 312-09-72.

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