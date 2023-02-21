Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается высокой в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В семи районах Хабаровского края остается сложной ситуация с распространением ОРВИ и гриппа. Несмотря на то, что прирост пациентов по сравнению с прошлой неделей замедлился, он все равно превышает эпидпорог на пять процентов. По состоянию на 20 февраля, число новых случаев заражений превышает нормы в Хабаровском, Вяземском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском, Амурском, районах имени Лазо и Полины Осипенко.

- Из-за большого числа заболевших детей временно не работает одна школа и три детсада, на карантин закрыто 94 класса в 34 школах и 18 групп в 16 детсадах, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Большая часть случаев заражения приходится на грипп В, ковид, РС-вирусы, риновирусы. Чтобы уберечься от заражения жителям региона рекомендуют соблюдать меры профилактики. Нужно часто мыть руки с мылом, носить маски в медицинских учреждениях, выполнять влажную уборку, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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