До -7 градусов потеплеет в Хабаровске 22 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровске 22 февраля будет солнечной и без осадков. Юго-западный ветер достигнет скорости 5-11 метров в секунду. Ночью температура опустится до отметок от -18 до -20. Днем станет гораздо теплее – от -7 до -9 градусов.

На территории Хабаровского края погода 22 февраля также будет бесснежной. Порывы ветра во всех районах достигнут 13-14 метров в секунду. В целом прогноз не предвещает резкого похолодания.

В южных районах ночью ожидается от -17 до -22. Днем температура поднимется до отметок 5-10 градусов ниже ноля. В центральной части региона будет от -16 до -32 ночью и от -6 до -15 днем. В северной части края столбик термометра ночью покажет от -17 до -31. Днем температура поднимется до значений от -10 до -20 градусов.

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